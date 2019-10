Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brand breitet sich auf Gebäude aus

Dortmund (ots)

Am Sonntagmittag kam es an der Kirchenstraße (Innenstadt Nord) zu einem Brand in einer Gebäudedurchfahrt eines Mehrfamilienhauses. Das Feuer griff auf eine Wohnung im ersten Obergeschoss über. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Als die Einsatzkräfte der Feuerwache 1 (Mitte) um kurz nach 12:00 Uhr an der Einsatzstelle eintrafen, brannten u. a. Mülltonnen und ein abgestellter Pkw in der Durchfahrt bereits vollständig. Rauch und Flammen drangen auf der Straßen- und Hofseite aus dem Gebäude. Auf der Rückseite kam es durch Flammenüberschlag zur einer Brandausbreitung in die darüber liegenden Wohnung. Parallel dazu hatte sich das Feuer durch den Fußboden der Wohnung gebrannt.

Die ersten Einsatzkräfte gingen unmittelbar zur Menschrettung vor, da unklar war, ob sich zu diesem Zeitpunkt noch Personen in dem Gebäude befanden. Weitere Einheiten begannen mit der Brandbekämpfung von der Rück- und Straßenseite. Nachdem das Feuer größtenteils gelöscht war, wurde das ausgebrannte Fahrzeug durch den Löschzug 29 (Deusen) der Freiwilligen Feuerwehr aus der Einfahrt gezogen. Zur Sicherheit wurden das Gebäude und das Nachbarhaus geräumt. Die betroffenen Bewohner konnten sich für die Dauer des Einsatzes im Betreuungsbus der Feuerwehr aufhalten.

Durch das Feuer wurde die Gebäudedurchfahrt stark in Mitleidenschaft gezogen, so dass man zur Überprüfung der Standsicherheit des Gebäudes Baufachberater von der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk (THW) zu Rate zog, die die Bausubstanz auf das Ausmaß der Beschädigung überprüften. Die Wohnung im ersten Obergeschoss musste aufgrund ihrer Beschädigungen und Rauchausbreitung für unbewohnbar erklärt werden. Alle anderen Nachbarn konnten abschließend zurück in ihre Wohnungen. Im Einsatz waren 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und THW.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Dortmund

Lagedienst

Ralf Schröer

Telefon: 0231/8455000

E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de

www.feuerwehr.dortmund.de

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell