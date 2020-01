Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Autofahrer leicht verletzt

Northeim (ots)

Straße zwischen Suterode und Wachenhausen - Sonntag, 19.01.2020, 16.48 Uhr

WACHENHAUSEN (fal) - Am Sonntag gegen 16.48 Uhr kam es auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Suterode und Wachenhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt wurde. An dem verunfallten Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Der Bovender war auf der Straße in Richtung Wachenhausen unterwegs. Etwa auf halber Strecke gerät der Pkw in einer Rechtskurve ins Schleudern und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überfährt er einen Leitpfosten und prallt frontal gegen einen Straßenbaum.

Ein RTW war vor Ort. Der junge Mann begab sich aber in Begleitung eines Verwandten selbstständig in ärztliche Behandlung. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

