Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Erschreckende Ergebnisse nach Schwerlastkontrollen

Nienburg (ots)

Am 28.01.2020 hat ein zehnköpfiges Team der Polizei Nienburg im Rahmen einer Erhaltungsfortbildung in der Zeit von 8 - 14 Uhr Kontrollen des Schwerlastverkehrs durchgeführt. Am Kontrolltag hatten sich Polizeibeamte der Dienststellen Nienburg, Hoya und Stolzenau getroffen, um die bereits erworbenen Kenntnisse im Rahmen einer Kontrollstelle aufzufrischen. Insgesamt sind in dieser Zeit 15 Fahrzeuge kontrolliert und davon 13 Fahrzeugkombinationen beanstandet worden. Hierbei sind Verwarngelder in einer Höhe von insgesamt 585 Euro ausgesprochen, vier Sicherheitsleistungen in einer Höhe von 1125 Euro genommen, fünf mal die Weiterfahrt untersagt und sogar eine Sicherstellung durchgeführt worden. "Eine erschreckende Bilanz, die aufzeigt, dass in diesem Bereich unbedingt noch mehr Aufklärung und Kontrolle stattfinden muss", erklärt einer der durchführenden Beamten, Polizeikommissar Florian Muß. Besonders herausragend sei ein Fahrer mit einer eingeschalteten Dashcam gewesen, die die Daten unzulässig lange gespeichert hat. Dies habe eine Sicherheitsleistung von 525 Euro nach sich gezogen. Bei einem anderen Beispiel sei die Betriebserlaubnis eines Fahrzeugs erloschen, weil die Ad-Blue-Zuführung nicht ordnungsgemäß funktioniert habe. Dies sei einer der Fälle gewesen, bei dem die Weiterfahrt untersagt worden sei.(sch)

