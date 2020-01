Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Liebenau (ots)

(lue) Am Mittwochabend, den 29.01.2020, gegen 19:15 Uhr, kam es in Liebenau zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch eine 71-jährige Autofahrerin. Die Dame hatte versucht, mit ihrem PKW den Parkplatz des EDEKA-Marktes zu verlassen. Dabei fuhr Sie allerdings in entgegengesetzter Richtung durch den Kreisverkehr. Aber damit nicht genug. Mit ihrem Auto soll sie mehrmals von der Straße abgekommen, auf den Bürgersteig gefahren und außerdem mit extrem langsamer Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Als die Liebenauerin dann versuchte auf das Tankstellengelände der Firma Hoyer abzubiegen, konnte nur durch die aufmerksame Fahrweise einiger Verkehrsteilnehmer ein Unfall verhindert werden. Bei der Fahrt mit ihrem blauen OPEL-Corsa wurde die Dame von einer Zeugin aus Liebenau beobachtet. Diese berichtete unter anderem von diversen Gefahrensituationen, die beinahe zu Auffahrunfällen geführt haben. Bei der Kontrolle der Fahrzeugführerin auf dem Tankstellengelände stellte sich außerdem heraus, dass die 71-jährige Liebenauerin seit drei Jahren nicht mehr in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diese wurde Ihr durch den Landkreis Nienburg behördlich entzogen. Da die ältere Frau während der Kontrolle angibt unter dem Einfluss von Medikamenten zu stehen und verwirrt wirkt, wird eine Blutprobe im Krankenhaus Nienburg durchgeführt. Ermittelt wird gegen die Fahrzeugführerin nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Polizei sucht nun noch weitere Zeugen oder Personen, die durch die Fahrweise gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Polizei Hoya unter der Telefonnummer 04251/934640 entgegen.

