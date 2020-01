Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ladendieb ist auch Einbrecher

Arnsberg (ots)

Ein 46-jähriger Arnsberger stellte am Samstagvormittag einen Ladendieb in einem Discounter an der Oeventroper Straße. Bei der Durchsuchung fand die Polizei die Beute eines Einbruchs vom Morgen. Um 11.55 Uhr bemerkten Mitarbeiter des Discounters den Mann. Dieser hatte am Vortag im Geschäft geklaut und konnte anschließend flüchten. Als der Mann angesprochen werden sollten, stieß er eine Mitarbeiterin gegen die Schaufensterscheibe und flüchtete. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Ein 46-jähirger Arnsberger beobachtete die Flucht und nahm die Verfolgung auf. Er konnte den Dieb in Höhe des Bahnhofes zu Boden bringen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der Durchsuchung des 36-Jährigen fanden die Beamten Diebesbeute aus einem Einbruch am Morgen. Gegen 08.30 Uhr war der Mann durch ein geöffnetes Fenster in ein Haus am Lindenweg eingestiegen. Hier dursuchte er ein Zimmer und entwendete u.a. einen Führerschein. Der Mann wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgestellt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den wohnungslosen Deutschen.

