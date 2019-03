Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Lohfelden (Lkr. Kassel): Verursacher von Unfall meldet sich: Unfallgegner gesucht

Kassel (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich in Lohfelden eine Verkehrsunfallflucht, bei dem die Polizei nicht wie üblich den Verursacher, sondern das Unfallopfer sucht. Gesucht wird ein schwarzer Kombi, der durch den Unfall vermutlich an der hinteren linken Tür beschädigt wurde.

Wie die mit den Ermittlungen betrauten Beamten der Unfallfluchtgruppe Kassel berichten, ereignete sich der Unfall gegen 15:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Otto-Hahn-Straße. Zu dieser Zeit stieg der 45-jährige Unfallverursacher aus Baunatal aus seinem silbernen VW T6 und stieß mit seiner Tür gegen die besagte Tür des gesuchten Wagens. Dieser parkte laut Angaben des Mannes links neben ihm. Als der Verursacher den Unfall später bei dem Polizeirevier Süd-West meldete, war der schwarze Kombi bereits von dem Parkplatz gefahren. Nun ermitteln die Beamten wegen Verkehrsunfallflucht gegen den 45-Jährigen.

Der Fahrer, dessen Kombi beschädigt wurde, oder Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise zu dem gesuchten Wagen oder seinem Fahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Leonie Klement Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021

