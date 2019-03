Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: 2000 Euro Schaden nach Einbruch in Gemeindezentrum: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend im Kasseler Stadtteil Brasselsberg in ein Gemeindehaus eingebrochen. Dabei hebelte der Täter mehrere Türen und Schränke auf und richtete einen Sachschaden von rund 2000 Euro an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht noch nicht abschließend fest, ob der Täter Beute machte. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die im Bereich des Gemeindehauses im Gnadenweg im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf den Einbrecher geben können.

Ereignet hatte sich die Tat in der Zeit von Mittwoch, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 21:50 Uhr. Der Einbrecher versuchte zunächst vergeblich über zwei Türen in das Gemeindezentrum zu gelangen. Mehr Erfolg hatte er, als er sich durch ein geöffnetes Fenster zwängte und offenbar auf diesem Weg in das Haus kam. In dem Gebäude suchte er in mehreren Räumen nach Wertgegenständen. Hierzu öffnete er sämtliche Türen und Schubladen und durchwühlte diese. Zudem brach er einen Schrank und mehrere Spendendosen auf. Ob er dabei Diebesgut fand, steht derzeit noch nicht abschließend fest. Anschließend flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung.

Die Ermittler des K21/22 bitten Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Leonie Klement Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell