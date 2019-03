Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Trickdiebe und Betrüger in der Innenstadt: Täter erbeuten Geldbörse und Bargeld; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Am Donnerstagnachmittag haben unbekannte Täter in zwei Fällen in der Kasseler Innenstadt durch geschicktes Vorgehen Bargeld von ihren Opfern erbeutet. Zunächst gelang es einem Betrüger in einem Geschäft beim Geldwechseln 100 Euro verschwinden zu lassen und anschließend mit der Beute zu flüchten. Kurz darauf erlangten zwei Trickdiebe in der Neuen Fahrt mit dem sogenannten Rempeltrick die Geldbörse eines 50-jährigen Mannes aus dem Landkreis Kassel. Ob es sich bei den Tätern um Männer aus ein und derselben Tätergruppe handelte ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Tat in einem Friseursalon in der Unteren Königsstraße ereignete sich gegen 14:15 Uhr. Mit dem sogenannten Wechselfallentrick erlangte der Täter beim Geldwechseln von dem 51-jährigen Opfer aus Kassel 100 Euro und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Bei dem Täter soll es sich um einen 25-30 Jahre alten und ca. 1,70 Meter großen Mann handeln. Er soll schwarze, hochgegelte Haare, einen Drei-Tage-Bart und eine schmale Statur gehabt haben. Sein Äußeres wurde als südländisch beschrieben. Außerdem trug er eine schwarze Lederjacke und eine blaue Jeans. Der Täter soll englisch gesprochen haben.

Zeugen, die den Ermittlern des Kommissariats 23/24 der Kasseler Kripo Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter der Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Gegen 15:30 Uhr verwickelte ein Trickdieb das Opfer in der Neuen Fahrt in ein Gespräch, indem er vorgab Spenden zu sammeln. Währenddessen hatte sich ein zweiter Täter von hinten genähert und rempelte das Opfer an. Unmittelbar danach wurde das Gespräch abgebrochen und der 50-Jährige stellte erst nach ein paar Schritten fest, dass sein Portemonnaie mit rund 200 Euro und persönlichen Dokumenten geklaut war. Da das Opfer den zweiten Täter zwar bemerkt aber nicht gesehen hatte, war eine Beschreibung nicht möglich. Der Tatverdächtige, der ihn ansprach, soll ca. 1,65 Meter groß, 40-45 Jahre alt und korpulent gewesen sein. Er habe ebenfalls nur englisch gesprochen. Zudem habe er ein südosteuropäisches Erscheinungsbild gehabt und trug olivfarbene Kleidung und Arbeitsschuhe. Markant waren kräftige Augenbrauen und auffällige metallische Zahnkronen.

Auch in diesem Fall suchen die Ermittler des für Trickdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nun Zeugen, um Hinweise auf die Trickdiebe zu bekommen. Diese werden unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei erbeten.

Leonie Klement Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell