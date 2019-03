Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Bekämpfung der Straßen- und Drogenkriminalität: Zwei Festnahmen nach Kontrollen in der Innenstadt

Kassel (ots)

Beamte der Operativen Einheit der Kasseler Polizei führten am gestrigen Mittwoch mit Unterstützung von Einsatzbeamten der Bereitschaftspolizei Kassel an verschiedenen Orten in der Kasseler Innenstadt Kontrollen zur Bekämpfung der Straßen- und Drogenkriminalität durch. Dabei überprüften die Beamten eine Vielzahl von Personen und stellten zum Teil ihre Identitäten fest. Zudem gelang den Polizisten die Festnahme von zwei 17- und 38-jährigen Männern, die sie zuvor bei einem Drogengeschäft am Landgraf-Philipps-Platz beobachtet hatten. Bei der anschließenden Kontrolle des 17-jährigen mutmaßlichen Drogendealers fanden die Beamten rund 50 g Marihuana, Bargeld und Verpackungsmaterial. Außerdem hatte der Mann ein verbotenes Faustmesser dabei. Bei dem anderen Mann bestätigte sich bei seiner Durchsuchung der Verdacht, dass er Betäubungsmittel gekauft hatte. In der Jackentasche des 38-Jährigen fanden die Beamten zwei Tütchen Marihuana. Für weitere Maßnahmen wurden die beiden zur Dienststelle gebracht. Die Drogen und das Messer wurden beschlagnahmt. Der 17-Jährige aus Kassel muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Gegen den Käufer wurde ebenfalls ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

