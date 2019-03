Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hofgeismar (Lkr. Kassel): Dreiste Trickdiebin erbeutet 200 Euro: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Eine unbekannte Täterin hat am Mittwoch bei einem Trickdiebstahl in Hofgeismar 200 Euro von einem 82-jährigen Mann erbeutet. Die Ermittler der Polizeistation in Hofgeismar bitten nun um Hinweise auf die Trickdiebin, die als ca. 1,70 Meter große Frau mit ausländischem Erscheinungsbild und schwarzen Haaren beschrieben wird. Sie soll eine beige Jacke und ein Kopftuch getragen haben.

Wie der Mann aus Hofgeismar mitteilte, verwickelte ihn die Trickdiebin gegen 11:55 Uhr in der Husarenstraße in ein Gespräch. Dabei gab sie zunächst vor Spendensammlerin zu sein und bat um Geld. Das Opfer, dass der Bitte nachkam und der Frau 10 Euro gab, musste kurz darauf feststellen, dass etwa 200 Euro aus seinem Portemonnaie geklaut waren. Von der Täterin fehlte zu diesem Zeitpunkt bereits jede Spur. Der 82-Jährige erinnerte sich beim Feststellen des Diebstahls nur an die besagte Frau, in deren Gegenwart er seine Geldbörse in der der Hand hielt.

Zeugen, die den Ermittlern der Polizeistation Hofgeismar Hinweise auf die Trickdiebin geben können, melden sich bitte unter Tel. 05671 - 99280 bei der Hofgeismarer Station oder unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

