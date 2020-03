Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeug aufgebrochen

Wassenberg-Luchtenberg (ots)

An der Ratheimer Straße drangen unbekannte Personen in ein Fahrzeug ein, das am Fahrbahnrand parkte. Sie stahlen aus dem Innenraum unter anderem eine Kreissäge, einen Winkelschleifer, einen Schrauber sowie eine Laser. Die Tatzeit war zwischen dem 26. März (Donnerstag), 18 Uhr und dem 27. März (Freitag), 6 Uhr.

