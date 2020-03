Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Erkelenz-Unterwestrich (ots)

Zwei Koffer sowie ein schnurloses Telefon waren die Beute unbekannter Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße Unterwestrich. Diese brachen in der Zeit zwischen Samstag (21. März), 14.30 Uhr und Donnerstag (26. März), 14.50 Uhr, eine Tür zum Gebäude auf und durchsuchten anschließend die Räume.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell