Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnung

Heinsberg-Waldenrath (ots)

Bei einem Einbruch in eine Wohnung an der Straße Am Strauch, in der Zeit zwischen dem 6. März (Freitag), 12 Uhr und dem 11. März (Mittwoch), 12 Uhr, erbeuteten unbekannte Täter ein TV-Gerät, eine Spielkonsole, sowie verschiedene Kleidungsstücke, Tabak und Zigaretten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell