Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Vier Pkw geöffnet und durchwühlt

Erkelenz-Bellinghoven/-Kückhoven (ots)

In Bellinghoven, am Lövenicher Weg, öffnete ein unbekannter Täter einen Pkw. Auch in Kückhoven, in den Straßen Kastanienweg, Immenweg sowie Kiefernweg, wurde jeweils ein weiterer Pkw geöffnet. Die Taten wurden alle zwischen Dienstag, 24. März und Mittwoch, 25. März, begangen. Die unbekannten Täter durchwühlten die Innenräume. Nach Angaben der Besitzer wurde aber in allen Fällen, nach ersten Erkenntnissen, nichts entwendet.

