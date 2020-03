Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Drei Pkw aufgebrochen

Waldfeucht-Haaren/-Selsten (ots)

In Haaren, an der Straße Haaserdriesch, schlugen Unbekannte die Scheibe eines Pkw ein und entwendete aus dem Innenraum ein Notebook, Ausweispapiere und eine Bankkarte. Die Tatzeit lag zwischen dem 22. März (Sonntag), 22 Uhr und dem 24. März (Dienstag), 18 Uhr.

In Selsten, an der Selstener Straße, schlugen Unbekannte jeweils die Scheibe an zweier Pkw ein. Aus dem Einen entwendeten sie eine Geldbörse mit Bargeld und verschiedenen Ausweisdokumenten, aus dem Anderen wurde eine Gürteltasche mit Hundefutter entwendet. In beiden Fällen lag die Tatzeit zwischen dem 24. März (Dienstag), 15 Uhr und dem 25. März (Mittwoch), 6 Uhr.

