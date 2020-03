Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter dringen in Pkw ein

Erkelenz-Granterath (ots)

An der Straße Am Kerkhoff drangen bislang nicht bekannte Personen in einen Pkw ein, der dort geparkt stand. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Tatzeit lag zwischen dem 23.03.2020, 19:30 Uhr und 24.03.2020, 06:00 Uhr.

