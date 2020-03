Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Heinsberg-Straeten (ots)

Am Dienstagmorgen (24. März), gegen 1.45 Uhr, drang ein unbekannter Täter in einen Pkw ein, der an der Straße Heienderfeld parkte, ein. Aus dem Innenraum entwendete er einen Schmuck-Anhänger des heiligen Christopherus.

