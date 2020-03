Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: GEGO stellt berauschten Audi-Fahrer

Zittau (ots)

Einen 23-jährigen polnischen Audi-Fahrer, welcher unter dem Einfluss berauschender Mittel durch Zittau fuhr, stellten Beamte der GEGO am 29. Februar 2020 um 01:10 Uhr fest. Bei der Kontrolle kam heraus, dass der junge Mann bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt war. Auf Nachfrage gab er an, nichts genommen zu haben, was aber mittels Drogentest widerlegt werden konnte. Dies gab er dann auch zu.

Das Fahrzeug wurde verkehrssicher abgeparkt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

