Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Angetrunkener Autofahrer attackiert Polizisten

Hirschfelde (ots)

Ein angetrunkener 38-jähriger deutscher Autofahrer, welcher durch Landes- und Bundespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz am 1. März 2020 in Hirschfelde kontrolliert wurde, griff die Beamten unvermittelt an. Vorausgegangen war eine Alkoholkontrolle, bei welcher ein Wert von 0,98 Promille festgestellt wurde. Bei den anschließenden Maßnahmen vor Ort, wollte der Mann plötzlich flüchten. Als dies misslang, schlug er unvermittelt in Richtung der Beamten, ohne diese zu treffen. Mit Unterstützung weiterer Kollegen gelang es, den 38-Jährigen in ein Dienstfahrzeug zu setzen und zum Landespolizeirevier nach Zittau zu bringen.

Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell