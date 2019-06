Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PP Heilbronn

Eppingen (ots)

Eppingen: Motorradfahrer schwer verletzt Am Sonntag, 23.06.2019, gegen 12.10 Uhr, befuhr ein 71-jähriger mit seinem Krad BMW die K2149 von Eppingen kommend in Richtung Mühlbach. Dabei erkannte er aufgrund einer Kurve zu spät, dass die 45-jährige Motorradfahrerin vor ihm ihre Honda verkehrsbedingt stark abbremste. Der 71-jährige verbremste sich und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden PKW Mercedes. Eine Berührung zwischen den Krädern fand nicht statt. Der 71-jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

