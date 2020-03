Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Geschäft

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Freitag (20. März), 13 Uhr und Montag (23. März), 6.45 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Schuhgeschäft an der Straße Am Wasserturm. Aus dem Inneren des Geschäftes entwendeten sie verschiede Elektrowerkzeuge und Arbeitsmaterial.

