Löningen - Einbruch in eine Scheune

Zwischen Mittwoch, 13. Mai 2020, 20.00 Uhr und Donnerstag, 14. Mai 2020, 16.00 Uhr kam es in der Straße An der B213 zu einem Einbruch in eine Scheune. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt in eine Scheune. Hier brach er wiederum in einen abgestellten Wahnwagen ein. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangte er kein Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss, Führerschein beschlagnahmt

Am Donnerstag, 14. Mai 2020, wurde um 21.45 Uhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg auf dem Kessener Weg kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss bereits im April seinen Führerschein hätte abgeben müssen. Dieser wurde vor Ort beschlagnahmt. Außerdem ergab sich der Verdacht, dass der Mann wieder unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

