Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bushäuschen beschädigt

Hamm-Herringen (ots)

Am Samstag, 15. Februar, ließ ein noch Unbekannter wohl seine Wut an einer Bushaltestelle an der Herringer Heide aus: Er zerschlug gegen 2.15 Uhr eine Scheibe der Haltestelle "Kurt-Schumacher-Straße". Der Mann verletzte sich augenscheinlich beim Zerschlagen der Scheibe. Es wurden Blutanhaftungen festgestellt.

Der Sachbeschädigung war laut Zeugenaussagen ein Streit mit einer Frau vorausgegangen. Der Tatverdächtige verließ zusammen mit der Frau den Tatort in Richtung Kurt-Schumacher-Straße.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Er ist zirka 25 Jahre alt und 180 bis 190 Zentimeter groß. Er trug eine Jogginghose und ein T-Shirt. Die Frau war zirka 20 Jahre alt, 160-165 Zentimeter groß und trug eine dunkle Jacke.

Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell