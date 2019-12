Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: -Trickdiebstahl auf Parkplatz-

Frankenthal (ots)

Am 04.12.2019 gegen 13:00 Uhr lädt eine 65-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wormser Straße in Frankenthal ihre Einkäufe in ihr Auto. Die Geschädigte wird dabei von zwei bisher unbekannten weiblichen Tätern angerempelt. Die zwei unbekannten weiblichen Personen, verwickeln die Frau in ein kurzes Gespräch. Kurz darauf stellt die 65-jährige fest, dass ihre Handtasche weg ist. Der Schaden wird auf ca. 1000EUR geschätzt.

Die unbekannten Frauen sind ca. 1,70 cm groß, 30-35 Jahre alt, haben längere blonde bzw. brünette Haare. Eine Frau trug eine helle Jacke mit Fellbesatz und eine Hose mit Stiefeln.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

