POL-PDLU: Speyer - Geschädigter eines Fahrraddiebstahls gesucht (54/2211)

21.11.2019, 22:00 Uhr

Die Polizei Speyer sucht nach dem Eigentümer eines mintgrünen, neuwertigen Damenfahrrads mit Gepäckträgerkorb, welches möglicherweise am 21.11.2019 in Harthausen in der Speyerer Straße gegenüber der Kirche entwendet wurde.

Eine Passantin beobachtet dort gegen 22:00 Uhr einen Mann und eine Frau, die dieses Fahrrad in einen weißen Lieferwagen einluden. Da die Frau einen Bolzenschneider mit sich führte, kam der Zeugin die Situation komisch vor und sie teilte ihre Feststellungen bei der Polizei Speyer mit. Dort ist bislang niemand erschienen, um ein solches Fahrrad als gestohlen zu melden. Sollte dennoch jemand ein solches Fahrrad seit dem 21.11.2019 vermissen, wird er gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

