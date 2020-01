Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Räuberischer Diebstahl eines Anhängers

Selfkant-Süsterseel (ots)

Ein Anwohner der Straße Herkenrather Weg bemerkte am 8. Januar (Mittwoch), gegen 21.30 Uhr, einen Pkw, der rückwärts in seiner Einfahrt stand. Bei genauem Hinsehen musste er feststellen, dass sein in der Einfahrt abgestellter Anhänger an dieses Fahrzeug angehängt worden war und die im Fahrzeug sitzenden Personen gerade damit davon fahren wollten. Daraufhin stellte er sich vor das Fahrzeug, einen silbernen Pkw VW Golf mit niederländischen Kennzeichen, und versuchte so die Flucht der Anhängerdiebe zu verhindern. Der Fahrer des Pkw beschleunigte daraufhin stark, so dass die Reifen durchdrehten. Durch einen Sprung zur Seite konnte der Selfkänter verhindern, dass er angefahren wurde. Die Täter fuhren dann über die Herkenrather Straße davon. Die hinzugerufene Polizei konnte die Täter nicht mehr auffinden. Der Anhänger wurde kurz darauf auf einem Feldweg zwischen Waldstraße und Herkenrather Weg/Lehnder Weg aufgefunden und dem Eigentümer wieder ausgehändigt.

