POL-HS: Wohnmobile gestohlen

Gangelt/Selfkant (ots)

Insgesamt vier Wohnmobile der Firmen Knaus und Weinsberg stahlen Unbekannte zwischen Freitag, 27. Dezember und Mittwoch, 8. Januar, von einem Gelände an der Elisabeth-von-Cleef-Straße. Um an die Fahrzeuge heranzukommen, wurde das Schloss eines Tores aufgebrochen. Die Täter versuchten ein weiteres Fahrzeug aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Stattdessen entwendeten die Täter daraufhin die Kennzeichenschilder des Wohnmobils.

Auch an der Sittarder Straße im Selfkant wurde ein Wohnmobil der Marke Fiat von einem Lagerplatz entwendet. Diese Tat wurde zwischen Freitag, 3. Januar und Mittwoch, 8. Januar, begangen.

