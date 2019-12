Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrer verletzt

Autofahrer fährt weiter

Bocholt (ots)

Am Freitag wollte ein 19 Jahre alter Fahrradfahrer gegen 16.50 Uhr die Münsterstraße im Kreuzungsbereich mit dem Ostwall nach eigenen Angaben bei "Grün" überqueren. Als er die Straße beinahe komplett überquert hatte, wurde er von einem weißen Kleinwagen am Hinterrad erfasst. Er stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des Pkws setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

