Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Randaliererin leistet Widerstand

Rhede (ots)

Am Freitagabend mussten Polizeibeamte gegen 20.15 Uhr erneut eine 50-jährige Rhederin in Gewahrsam nehmen, da diese in ihrer Wohnung lautstark randaliert und die Ruhe gestört hatte. Die Frau leistete Widerstand und beleidigte die Beamten. Das Ordnungsamt wurde hinzugezogen und die 50-Jährige in eine Klinik eingewiesen.

