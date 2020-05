Polizeiinspektion Celle

POL-CE: "Schlangenlinien" nach einem Bier

LK Celle - Wienhausen (ots)

Am Sonntag,gegen 00:15 Uhr, fällt einer Funkwagenbesatzung der Polizeistation Lachendorf auf der Landesstraße 311 (von Lachendorf in Richtung Wienhausen) ein Pkw Mitsubishi Pickup auf. Der Pkw fährt vor dem Funkwagen her und gerät dabei mehrmals auf die linke Straßenseite.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte oder wollte der 47-jährige Pkw-Fahrer einen Atemalkoholtest nicht ordnungsgemäß durchführen. Daher wird er zum Zwecke der Blutentnahme dem Krankenhaus zugeführt. Auf dem Weg dorthin gibt der offenbar deutlich alkoholisierte Mann an, lediglich ein Bier getrunken zu haben.

Nach der Blutentnahme wurde ihm die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

