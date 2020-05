Polizeiinspektion Celle

POL-CE: zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Celle - Vorwerk (ots)

Am Samstag gegen 15:30 Uhr befuhr eine 79-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Polo den Groß-Hehlener-Weg in Richtung Vorwerk. An der Einmündung zur Mummenhofstraße wollte sie nach links in Richtung Garßen abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar einen von links kommenden Pkw VW Polo und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl die Fahrerin (44 Jahre) als auch die Beifahrerin (19 Jahre) des vorfahrtberechtigten Polo jeweils leicht vereltzt und zur weiteren Untersuchung dem AKH zugeführt.

Der Verkehr musste durch die Beamten kurzzeitig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden.

