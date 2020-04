Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200406-3: Smartfahrer flüchtete vor Polizeistreife - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Beamten sahen den Kleinwagen mit überhöhter Geschwindigkeit und wollten Fahrer und Beifahrer kontrollieren.

Streifenbeamte bemerkten am Sonntag (05. April) um 20:20 Uhr an der Einmündung Auf dem Driesch/Büsdorfer Straße einen Smart, der offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Das war Anlass genug, dem Wagen zu folgen und die Insassen zu überprüfen. Ein Polizist nutzte sein dienstliches Smartphone, um das Kennzeichen des Smart mit dem Fahndungsbestand abzugleichen. Das Kennzeichen gehörte demnach auf einen Peugeot, sodass die Beamten Anhaltesignale einschalteten. Der Fahrer des Wagens missachtete diese jedoch und erhöhte seine Geschwindigkeit.

Auf der Potsdamer Straße touchierte der Wagen beim Vorbeifahren eine Mülltonne, wobei Plastikteile des Fahrzeuges absplitterten. In der Potsdamer Straße hielt der Smart schließlich an. Die Polizisten stellten den Fahrer (22) und seinen 24-jährigen Beifahrer. Sie durchsuchten anschließend den Wageninnenraum. Dabei fanden sie mehrere tausend Euro in kleinen Scheinen, Betäubungsmittel und einen Personalausweis, der aus einer Raubstraftat stammt.

Den Wagen samt Kennzeichen stellten die Beamten wegen unklarer Eigentumsverhältnisse sicher. Die beiden Männer mussten mit zur Polizeiwache, wo dem 22-Jährigen wegen Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Eine Fahrerlaubnis besaß der 22-Jährige zu allem Überfluss auch nicht. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren ein. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell