Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200406-1: Zeugen hielten Einbrecher fest - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitagmittag (03. April) versuchten zwei unbekannte Männer in eine Wohnung eines Reihenhauses einzubrechen. Der 41-jährige Mieter der Wohnung kehrte gegen 12:00 Uhr in seine Wohnung auf der Klosterstraße zurück. Während er mit einem Bekannten telefonierte, stellte er einen unbekannten Mann auf seinem Balkon fest, der mit einem Werkzeug versuchte, seine Balkontür aufzuhebeln. Der 41-Jährige klopfte gegen die Scheibe, woraufhin der Unbekannte aufschreckte und über die nebenliegende Garage auf die Klosterstraße flüchtete. Aus der Wohnung heraus sah der Geschädigte noch eine weitere männliche Person, die zuvor offensichtlich "Schmiere" gestanden hatte. Die beiden Männer flohen in Richtung Feuerwache (Antoniusstraße). Zwei Zeugen (47/56) beobachteten den Einbruchsversuch und die Flucht der Männer. Auf Grund dessen folgten sie den beiden Tatverdächtigen und stellten einen der beiden Männer. Die Zeugen redeten auf den 21- jährigen Tatverdächtigen ein und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizisten nahmen den 21-Jährigen vorläufig fest und fertigten eine Strafanzeige. Der zweite Tatverdächtige floh, nachdem sich die beiden Männer zuvor voneinander getrennt hatten. Die Person war 20 bis 30 Jahre alt und schlank. Er trug einen blauen Jogginganzug und hatte einen weißen Jutebeutel bei sich.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet Zeugen, die die Tat oder den zweiten Tatverdächtigen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02233-52-0 zu melden. (akl)

