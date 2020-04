Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200403-1: Falsche Enkelin bat um Bargeld für Wohnung - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine unbekannte Täterin erbeutete am Montag (30. März) Bargeld bei einem Ehepaar auf dem Wacholderweg. Eine unbekannte Frau rief das Ehepaar in der Zeit zwischen 12:00 und 17:00 Uhr mehrfach an und setzte die Senioren unter Druck. Sie gab sich als Enkelin des Ehepaares aus und gab vor, bei einem Notar gewesen zu sein und nun dringend eine Anzahlung für den Kauf einer Wohnung machen zu müssen. Sie drängte das Ehepaar dazu, ihr zu helfen und den entsprechenden Geldbetrag herauszugeben, da sie sonst eine Vertragsstrafe zahlen müsse. Angeblich komme eine Bekannte und hole das Geld für sie ab. Gegen 17:00 Uhr öffnete das Ehepaar der unbekannten Frau, die sie zuvor schon auf der Straße gesehen hatten, die Haustür und ließ sie eintreten. Im Wohnzimmer nahm sich die Unbekannte das bereitgelegte Geld, steckte es in ihre Tasche und verließ das Haus, ohne etwas zu sagen, in unbekannte Richtung. Es handelte sich um einen fünfstelligen Betrag.

Die unbekannte Frau war 30 bis 40 Jahre alt und etwa 160 bis 165 Zentimeter groß. Sie trug eine dunkle Kapuzenjacke mit auffälligem Pelzbesatz und weiße Gummihandschuhe.

Sollten Sie verdächtige Personen oder die oben beschriebene Person wahrgenommen haben, werden Sie gebeten, sich unter der Rufnummer 02233-52-0 beim Kriminalkommissariat 12 zu melden. (akl)

