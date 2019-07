Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannter legt sich offenbar auf Stadtbahngleise - Zeugen gesucht

Stuttgart-Münster (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Dienstagnachmittag (16.07.2019) im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Max-Eyth-See offenbar vor einer Stadtbahn auf die Stadtbahngleise gelegt. Ein Zeuge beobachtete den Mann, wie er gegen 13.20 Uhr die Stadtbahngleise betrat, sich vor einer Stadtbahn der Linie U4 auf die Schienen legte, kurz darauf wieder aufstand und in Richtung See davonlief. Bereits am Montagabend (15.07.2019) betrat offenbar derselbe Mann gegen 23.20 Uhr vor einer Stadtbahn der Linie U12 die Gleise, ohne dass es zu einer Berührung mit der Stadtbahn kam und flüchtete. Der Unbekannte ist etwa 60 Jahre alt, Brillenträger und hat graue Haare. Am Dienstag war er mit einer Bluejeans und einem verwaschenen blauen T-Shirt bekleidet. Am linken Arm oder der linken Hand hatte er ein Pflaster. Am Montag trug er ein kariertes Hemd und eine beige Hose. Zeugen, insbesondere Personen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.

