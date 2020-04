Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200402-4: Alkoholisierter Autofahrer fuhr gegen Laterne - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwochabend (01. April) ist auf der Fischbachstraße ein Autofahrer gegen eine Straßenlaterne gefahren und anschließend geflüchtet.

Ein Zeuge (29) hörte gegen 23:30 Uhr einen lauten Knall. Aus seinem Fenster konnte er beobachten, wie ein Auto von einer umgefahrenen Straßenlaterne zurücksetzte und über die Fischbachstraße in Richtung Horrem davonfuhr. Wenige Meter später wendete das Fahrzeug und fuhr zurück in Richtung Bergheim. Polizeibeamte machten den Fahrzeughalter ausfindig und trafen ihn an dessen Wohnung an. Gegenüber den Polizisten gab der 39-jährige Mann an, mehrere alkoholische Getränke konsumiert zu haben und mit dem Auto gegen die Straßenlaterne gefahren zu sein. Die Beamten nahmen den Mann für eine Blutprobenentnahme mit zu einer Wache und beschlagnahmten seinen Führerschein. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Da sein Auto beim Unfall Öl verlor, streute die Feuerwehr die Fahrbahn ab. Um die erheblich beschädigte Straßenlaterne kümmert sich der Landesbetrieb Straßenbau. (nh)

