Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200402-3: Einbruch in Wohnwagen - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei unbekannte Personen sind am Mittwoch (01. April) in einen Wohnwagen in der Platanenallee eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Spaziergängerin hörte gegen 20:15 Uhr laute Geräusche, die aus Richtung eines alten Wohnwagens kamen. Dieser steht auf einer Grünfläche und dient Kindergartenkindern als Spielmöglichkeit. Die Zeugin sah, wie sich zwei Männer am Wohnwagen zu schaffen machten. Als die Unbekannten die Spaziergängerin bemerkten, flüchteten sie in Richtung eines Spielplatzes. Ob sie Beute machten, ist noch unklar. Laut Zeugenangaben war einer der beiden Tatverdächtigen etwa 175 Zentimeter groß und mit einer roten Winterjacke bekleidet. Sein Komplize war circa 180 Zentimeter groß und trug eine dünne schwarze Jacke sowie einen grauen Kapuzenpullover. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

