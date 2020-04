Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200403-2: Warnung vor Trickdieben - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei warnt in der aktuellen Situation vor Trickdieben, die sich auf Supermarktparkplätzen auf die Lauer nach unaufmerksamen Bürgern legen.

Mit dem Fall einer 80-jährigen Seniorin, die sich am Mittwoch (01. April) um 13:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Luxemburger Straße befand, möchte die Polizei auf Trickdiebe aufmerksam machen.

Die 80-Jährige kehrte nach ihren Einkäufen zu ihrem Wagen zurück, als sich ihr zwei Unbekannte näherten und sie nach dem Weg zum Hürther Krankenhaus fragten. Hilfsbereit erklärte die Seniorin den Weg dorthin. Durch das Ablenken verlor sie ihre Aufmerksamkeit auf ihr Portemonnaie, welches sich in einer zum Teil offenen Handtasche an ihrem Rollstuhl befand. Selbst als die Unbekannten anschließend zurück zu ihrem Wagen liefen, hegte die Geprellte keinen Verdacht. Erst als sie am Abend zu Hause genauer nachschaute, fiel ihr der Diebstahl auf und sie brachte den Sachverhalt bei der Polizei zur Anzeige.

Die Polizei warnt vor der bekannten Masche und rät, stets aufmerksam zu bleiben und auf das Hab und Gut aufzupassen. Gerade jetzt in der Ausnahmesituation in der Öffentlichkeit hat man einen Grund mehr, bei Fremden auf Abstand zu bleiben! (bm)

