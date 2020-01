Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Versuchter Einbruchdiebstahl in einem Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit vom 21.12.2019, 10:00 Uhr bis 04.01.2020, 11:00 Uhr, ist es in Hude in der Straße Hohelucht zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einem dortigen Einfamilienhaus gekommen. Der Täter hat die Terrassentür aufgehebelt und etliche Räume nach Diebesgut durchsucht. Gegenstände sind nicht entwendet worden. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431-9410 entgegen.

