Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einbruchdiebstahl in einem Getränkehandel

Delmenhorst (ots)

In der Zeit vom 03.01.2020, 22:00 Uhr bis 04.01.2020, 09:00 Uhr, ist es in Wardenburg OT Achternmeer in der Korsorsstraße zu einem Einbruchdiebstahl in einem dortigen Getränkehandel gekommen. Der Täter hebelte im rückwärtigen Bereich ein Fenster auf und hat im Anschluss aus dem Inneren des Handels diverse Zigarettenstangen entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431/9410 entgegen.

