Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200405-1: Betrunkener fuhr mit PKW gegen Baum

Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (04. April) gegen 21:10 Uhr befuhr ein 54-jähriger Kerpener mit einem PKW die Ulrichstraße aus Richtung Lindenstraße kommend in Fahrtrichtung Königsdorf. Hinter dem Kreisverkehr Adam-Schall-Straße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Durch Zeugen wurde der Verkehrsunfall über Notruf gemeldet. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Kerpeners festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Auf der Ulrichstraße gilt in diesem Bereich eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30Km/h. (dh)

