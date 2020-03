Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruchsdiebstahl in Seniorenheim

Hachenburg (ots)

Am 11.03.2020 erfolgte in dem Zeitraum von 11:00 bis 12:10 Uhr ein Wohnungseinbruchdiebstahl zum Nachteil einer Bewohnerin des Seniorenheims "Casa von Via" in Hachenburg. In diesem Zusammenhang wurde die Wohnung der Geschädigten, zu der sich gewaltsamer Zutritt verschafft wurde, durchwühlt. Im Weiteren wurde Bargeld, welches sich in der Wohnung versteckt befand, entwendet. Dies geschah in Abwesenheit der Bewohnerin.

Täter / Zeugenhinweise werden erbeten.

