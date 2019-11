Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Einbruch in Einfamilienhaus

In Abwesenheit der Bewohner sind bislang unbekannte Täter am Freitag, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Entensee eingebrochen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, entriegelten die Terrassentür und drangen so in das Gebäude ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein kleinerer Bargeldbetrag entwendet.

Metzingen (RT): Schmuck aus Wohnhaus entwendet

Schmuck von noch unbekanntem Wert hat ein bislang unbekannter Einbrecher am Freitag, zwischen 16.15 Uhr und 20.15 Uhr, aus einem Wohnhaus in der Maybachstraße entwendet. Der Einbrecher hebelte ein Fenster an dem Gebäude auf und verschaffte sich so Zugang zu den Wohnräumen. Dort durchsuchte er sämtliche Schränke und Schubladen. Mit dem Diebesgut machte sich der Einbrecher dann unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Wohngebäude

In ein Wohngebäude in der Haldenstraße ist ein unbekannter Täter am Freitag, zwischen 18.30 Uhr und 21.00 Uhr, eingebrochen. Nachdem der Täter die Terrassentür aufgehebelt hatte, durchsuchte er die Wohnräume nach Stehlbarem. Soweit bislang bekannt, fielen ihm dabei mehrere Schmuckstücke in die Hände. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Filderstadt-Bernhausen (ES): Auffahrunfall mit drei Verletzten

Ein Auffahrunfall mit drei leicht verletzten Personen sowie einem Sachschaden von insgesamt 50.000 Euro hat sich am Freitagabend, gegen 18 Uhr, auf der Echterdinger Straße kurz vor dem Kreisverkehr Augenlochstraße/Echterdinger Straße ereignet. Der 51-jährige Fahrer eines Audi A 3 befuhr die Echterdinger Straße von Bernhausen in Richtung Echterdingen als er aus bislang unbekannter Ursache auf den vor ihm abbremsenden Dacia Sandero eines 25-Jährigen auffuhr. Der Dacia wurde infolge der Aufprallwucht wiederrum auf einen davor fahrenden Ford Kuga eines 78-Jährigen aufgeschoben. Der Unfallverursacher, seine Beifahrerin sowie der Fahrer des Dacia erlitten leichte Verletzungen. Audi und Dacia wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie von Abschleppunternehmen geborgen werden mussten.

