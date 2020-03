Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Ransbach-Baumbach (ots)

Am Dienstagabend in der Zeit zwischen 21.00 Uhr und 21.35 Uhr befuhr ein Pkw die Rheinstraße in Ransbach-Baumbach aus Richtung Ebernhahn kommend in Richtung Stadtmitte. In Höhe des Anwesens Rheinstraße 63 kam dieser Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine dort befindliche Grundstücksumzäunung. Hierbei entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach Zeugenangaben soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug um eine dunkle Limousine, vermutlich BMW, handeln. Die Polizei Höhr-Grenzhausen sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen.

