Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 12-Jähriger beraubt

Ludwigshafen (ots)

Gegen 19:15 Uhr, am 14.12.2019, wurde ein 12-Jähriger in der Amtsstraße von zwei Jugendlichen in eine Einfahrt gedrängt und mit einer Pistole bedroht. Sie forderten ihn auf, ihnen seine Winterjacke im Wert von mehreren hundert Euro auszuhändigen. Dieser Aufforderung kam der 12-Jährige nach. Anschließend hätten die beiden Jugendlichen von ihm abgelassen und seien weggelaufen.

Der Junge wurde nicht verletzt.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Täter machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

