Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gast rastet aus und landet in der Zelle

Ludwigshafen (ots)

Ein 37-Jähriger rastete am Sonntag (15.12.2019)in einer Gaststätte aus und landete anschließend in der Zelle. Der bereits alkoholisierte Mann betrat gegen 11.30 Uhr das Lokal im Bereich der Rheinuferstraße und schlug auf einen 63-Jährigen ein. Ein Gast ging sofort dazwischen und hielt den 37-Jährigen davon ab, weiter zu schlagen. Da sich der Mann weiterhin aggressiv verhielt, kam er anschließend in Gewahrsam. Der 63-Jährige wurde leicht verletzt.

