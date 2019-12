Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Von unbekanntem Mann geschlagen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf den 16.12.2019, gegen 01:35 Uhr, wurde eine 54-Jährige in der Rheingönheimer Straße plötzlich von einem Unbekannten angegriffen. Der Täter schlug ihr völlig unvermittelt mit der Faust auf den Kopf und flüchtete dann. Die 54-Jährige wurde zur Abklärung von Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Den Unbekannten beschrieb sie als etwa 1,65 m groß und schmächtig. Er habe dunkle Kleidung getragen.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu dem unbekannten Täter machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

