Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen werden gesucht!

Ludwigshafen - Oggersheim (ots)

Am Sonntag, 15.12.2019, gegen 14.00 Uhr, kam ein weißer VW Golf mit Frankenthaler Kennzeichen auf der Speyerer Straße (K6) in Ludwigshafen-Oggersheim vermutlich aufgrund einer Wasseransammlung am Fahrstreifenrand sowie nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Anschließend streifte das Fahrzeug eine Backsteinmauer und eine Grundstücksumzäunung, bevor es schließlich zum Stillstand kam. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend aus unbekannten Gründen zu Fuß von der Unfallörtlichkeit in Richtung Maudacher Bruch, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Durch den Verkehrsunfall musste die Speyerer Straße (K6) für ca. eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Wer sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen, dem Fahrzeugführer sowie dessen Fahrverhalten vor dem Unfall machen kann, wird gebeten sich unter Tel.: 0621 963-2222 oder unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Verbindung zu setzen.

Darüber hinaus wird an dieser Stelle insbesondere mit Blick auf die bevorstehenden Wintermonate daraufhin hingewiesen, dass das Fahrverhalten, insbesondere die Geschwindigkeit, stets den herrschenden Witterungsbedingungen anzupassen ist, um derartige Unfälle zu vermeiden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell