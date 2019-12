Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Störung der Totenruhe, Sachbeschädigung und Diebstahl von Grabschmuck - Zeugen gesucht!

Ludwigshafen (ots)

In den Zeiträumen vom 07.12.2019, 10:30 Uhr, bis zum 09.12.2019, 13:30 Uhr beschädigten derzeit unbekannte Täter insgesamt 11 Gräber auf dem Mundenheimer Friedhof und entwendeten überwiegend Grabschmuck und Messing. Nach aktuellem Ermittlungsstand sollen die unbekannten Täter die Leuchten und Vasen auf den Gräber abgetreten und entwendet haben. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Rufnummer 0621/963-2122 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Die Geschädigten der genannten Fälle sollten sich ebenfalls mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Rufnummer 0621/963-2122 in Verbindung setzen.

