Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - PKW-Aufbruch

Diez (ots)

Am 10.03.20, zwischen 13:10 und 13:25 Uhr wurde an der Lahn, Verlängerung "Zum Mühlchen", ein PKW Skoda Roomster abgestellt. In der Abwesenheit der Fahrzeugführerin wurde durch unbekannte/-n Täter die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und eine innenliegende Handtasche mit Inhalt entwendet. Sollte hier Jemand etwas beobachtet haben, werden Hinweise durch die Polizei Diez entgegengenommen. Te. 06432/6010

